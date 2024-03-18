على طريقة جعفر العمدة.. منذر رياحنة ابن طارق النهري في مسلسل المعلم

يجتمع الثنائي منذر رياحنة وطارق النهري للمرة الثانية على التوالي من خلال مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، بعد أن تعاونا سويًا في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في رمضان الماضي بطولة محمد رمضان.

منذر رياحنة وطارق النهري يجتمعان من جديد

ويكرر النهري ورياحنة تجربتهما يمسلسل جعفر العمدة، في مسلسل المعلم، حيث يؤديان دور الابن ووالده.

ويظهر منذر رياحنة وطارق النهري في مسلسل المعلم، أعداء لبطل المسلسل مصطفى شعبان، حيث يجسد رياحنة شخصية «عنتر» الذي يقف في مواجهة المعلم وتحدث بينهما خلافات طوال أحداث المسلسل، ويقدم طارق النهري دور «شداد» الذي حرض على سجن والد مصطفى شعبان، وهو نفس ما حدث أيضًا العام الماضي في مسلسل «جعفر العمدة»، حيث شكل الثنائي عداوة مع محمد رمضان وحدثت بينهما صراعات طوال أحداث المسلسل.

مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل المعلم في شهر رمضان على شاشة قناة الحياة ومنصة watch it الإلكترونية، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى خطاب، الطفل جان رامز، إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف.