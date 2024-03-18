مسلسل المعلم الحلقة 8.. هل ينجح مصطفى شعبان في التغلب على الصعاب؟

شهدت الحلقة 7 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، تطورًا سريعا في الأحداث التي تزداد تشويقا وإثارة حلقة تلو الأخرى، حيث يتعرض مصطفى شعبان للعديد من الصعوبات التي وضعته تحت ضغوطات عديدة.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة 8 من مسلسل المعلم أحداث مشوقة، بعدما أتفق منذر رياحنة مع أحد البلطجية حتى يسرق حمولة السمك، الذي من المقرر أن يشتريه مصطفى شعبان من السويس.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم على شاشة قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءًا بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch It.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يتم عرضه في شهر رمضان الحالي 2024، وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، انتصار، هاجر أحمد، سلوى خطاب، طارق النهري، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، فتوح أحمد، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، لبني ونس، علاء زينهم، حجاج عبد العظيم، الطفل جان رامز، من إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف.