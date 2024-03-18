مسلسل المعلم الحلقة 8.. هل ينجح منذر رياحنة في التخلص من مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 7 من مسلسل المعلم اتفاق منذر رياحنة مع أحد البلطجية، حتى يسرق حمولة السمك، الذي من المقرر أن يشتريه مصطفى شعبان من السويس.

أحداث الحلقة 8 مسلسل المعلم

وستشهد الحلقة 8 مسلسل المعلم، خطة منذر رياحنة، لنرى هل ستنجح أم سيكون لمصطفى شعبان رأي آخر وتزداد الصراعات بينهما.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان عدد كبير من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر ريحانة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم يوميا بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.