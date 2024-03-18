كيف أثر تقرير «جولدمان ساكس» للاقتصاد المصري على سعر الذهب؟

عدلت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر لتشير لتحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز السابق عند 13 مليار دولار، عقب توقيع اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة، وقرارات البنك المركزي الأخيرة.

يأتي ذلك بعد إعلان حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، ما يزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، ليغطي الاحتياجات التمويلية لمصر.

رفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية

وانعكس ذلك على البنوك المصرية التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليارات دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني وعودة الاستثمار في أدوات الدين المصرية.

أدت هذه العوامل إلى استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، ومع استمرار هذه العوامل ستستقر الأوضاع أكثر في سوق الذهب، وسيكون تحركات السعر، وفقا لتغيرات العرض والطلب وسعر الأونصة العالمية.

توقعات أسعار الذهب المحلية

ومنذ أن كسر سعر الذهب المحلي المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، استقرت التداولات تحته لقرابة 5 جلسات ليتحرك في نطاق 40 جنيها تقريبا، ما يعكس ضعف الزخم الحالي في الصعود، بينما تتزايد فرص الهبوط بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أن سعر الذهب المحلي مرشح لمزيد من الهبوط بعد أن كسر مستويات الدعم الهامة عند 3100 و 3000 جنيه للجرام، ويستهدف الآن المستوى 2800 جنيه للجرام، وفي حال كسر هذا المستوى بشكل ناجح يستهدف المستوى 2650 جنيه للجرام.