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إطلاق تطبيق إلكتروني لإنهاء المعاملات الإدارية في جامعة بنها

كتب:

حسن صالح
06:12 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
اجتماع جامعة بنها

اجتماع جامعة بنها

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تعمل على تحقيق الجودة الإدارية مع توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ومستفيدي الخدمة من إدارات الجامعة، وذلك لضمان استمرارية شهادات النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية الأيزو 9001-2015 و45001-2018.  

مراجعة الإدارة السنوية للنظام المتكامل للجودة

وترأس «الجيزاوي»، اجتماع مراجعة الإدارة السنوي للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة بالجامعة والأستاذة شيرين شوقي أمين الجامعة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد شبل المشرف على الإدارة الهندسية ، والأمناء المساعدين ، ومديري عموم الإدارات.

تذليل العقبات من أجل تحسين النظام الإداري

وقال «الجيزاوي»، إن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات من أجل تحسين النظام الإداري بالجامعة والتحول نحو جامعة ذكية، مشيرا إلى أن ملف التحول الرقمي مهم في كل الإدارات داخل الجامعة، من خلال إجراء تطبيق لكل الإدارات بالجامعة، وتقليل الاستخدام الورقي، وإنهاء المعاملات الإدارية بسرعة وكفاءة، مؤكدا أهمية تفعيل الخطة التدريبية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية لتحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة.

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بقلم حسن صالح