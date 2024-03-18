علي جمعة: استغلال الثغرات القانونية من أجل تحقيق العدالة أمر مشروع

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق إنَّ كثير من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، مبينًا أنَّ أهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها، وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.

استغلال ثغرات القانون

وقال مفتي الديار المصرية السابق خلال حلقة برنامج «نور الدين» المذاع على قناة الناس اليوم الاثنين إنَّ «ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكي تكون فورية وليس لتكون للتحاليل او إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي روح القانون».

وتابع جمعة: «الفرق بين الحيل المبطلة للقانون وثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال».