«تاريخ وحياة».. معرض أثري في متحف ملوي بمناسبة اليوم العالمي للمياه

ينظم متحف ملوي بالمنيا معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «تاريخ وحياة»، بدءا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذي يوافق يوم 22 مارس سنويا.

مجموعة من الأواني الخاصة بحفظ المياه

قالت جيهان نسيم، مدير عام متحف ملوي بالمنيا، إن المعرض يضم مجموعة من الأواني الخاصة بحفظ المياه من عصور مختلفة، والتي تسلط الضوء على اهتمام الحضارة المصرية بالمياه، إذ اخترعت أدوات حفظ المياه، وتوارث المصريون ذلك في حضاراتهم المتعاقبة في فترات كثيرة أولها فترة ما قبل التاريخ، وآخرها الحضارة الإسلامية.

إناء بيضاوي الشكل وفوهة واسعة من الدولة الحديثة

وأضافت: «من بين المعروضات إناء كبير ذات فوهة واسعة سوداء، ملون باللون الأحمر من عصر ما قبل الأسرات، وإناء بيضاوي الشكل وفوهة واسعة من الدولة الحديثة، وإناء ذو بدن كروي الشكل وفوهة واسعة ومقبض كبير من العصر المتأخر، وزمزمية ذات بدن دائري وفوهة صغيرة ومقبضين على البدن من العصرين اليوناني الروماني، وإناء ذات فوهة واسعة وخطوط ملونة على البدن من العصر القبطي، وكلجه من العصر الأيوبي».

وأشارت إلى أن يوم المياه العالمي هو احتفال سنوي تقيمه الأمم المتحدة في 22 مارس سنويا، وتسلط الضوء فيه علي أهمية المياه وإيجاد حلول للتصدي للأزمة العالمية للمياه، ودعم تحقيق وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي بحلول2030.

وأوضحت أن متحف ملوي بالمنيا ينظم على هامش المعرض زيارة ميدانية لطلاب مدرسة ملوي الثانوية الزراعية بالتعاون مع القسم التعليمي، وتعريفهم بأهمية الزراعة وطرق الحفاظ على المياه.