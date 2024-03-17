مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال رمضان.. فترة مسائية لـ«الغردقة»

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن تحديد هذه المواعيد جاء بما يتناسب مع الشهر الفضيل، حتى يتسني للزائرين الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال ساعات الصيام.

مواعيد زيارة متحفي المصري بالتحرير واليوناني الروماني

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه تقرر فتح متاحف الآثار لاستقبال زائريها بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، حيث تمتد ساعات العمل بهما حتى الساعة 4 عصرا.

وأشارت الوزارة، إلى فتح متحفي شرم الشيخ والغردقة لفترتين على أن تصبح الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، أما الفترة المسائية فستكون من الساعة 8 حتى 11 مساء.

مواعيد زيارة المواقع الأثرية

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية ستكون من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا، فيما عدا منطقة آثار الهرم وقلعة صلاح الدين الأيوبي فسيتم فتحهما من الساعة 8 صباحا حتى 4.30 عصرا.

ولفتت الوزارة إلى الإبقاء على مواعيد الزيارة بالمواقع الأثرية في محافظات الأقصر وأسوان وقنا كما هي دون أي تغيير، موضحة أن شباك التذاكر بجميع المتاحف والمواقع الأثرية يتم غلقها قبل إنهاء مواعيد الزيارة بساعة.