الأم المثالية البديلة الأولى بالجيزة.. باعت عفش البيت لتزويج بنات زوجها

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فوز فرح حسن عبدالقادر، 66 عاما، ربة منزل، بلقب الأم المثالية البديلة عن محافظة الجيزة، موضحا أنّ تزوجت وطُلقت بسبب عدم الإنجاب، ثم تزوجت برجل آخر لديه 4 أبناء، وتوفي منذ 22 عاما وتركها أرملة مع أبنائه.

رغبتها في رعاية 4 أولاد أيتام

وأوضحت وزارة التضامن: «بدأت قصة كفاح الأم منذ كانت في العشرينيات من عمرها، عندما طلقها زوجها بسبب عدم الإنجاب، ولكنها من أكبر الأسر في المحافظة التي تقيم بها، وعرض عليها كثيرون الزواج، لكن عندما تقدم لها الزوج وافقت لرغبتها في رعاية 4 أولاد أيتام فقدوا والدتهم.

وتابعت: «واصلت الأم كفاحها، حيث كانت الأسرة مكونة من 4 أبناء، ولد حاصل على دبوم صناعة وطفلين في سن العاشرة والسابعة، إضافة إلى طفل عمره خمس سنوات كان مريض جدا بمرض مناعي، وعانت معه كثيرا في المستشفيات».

وأكملت الوزارة في بيانها: «شجعت زوجها على شراء قطعة أرض بدلا من الشقة التمليك التي يسكنون بها وذلك لتؤمن مستقبل الأبناء، وساعدت الأب بنفسها في بناء المنزل، وكانت تجمع الطوب الكسر من المصانع وتكمل البناء بنفسها».

وأوضح بيان الوزارة: «أصيب الزوج بجلطة في الجانب الأيسر من جسمه، فتولت رعايته حتى توفاه الله عام 2002 عن عمر ناهز 72 سنة، وعند زواج البنتين باعت أثاث منزلها واقترضت مالا من أسرتها وكانت تعمل على تربية الطيور وتبيعها للجيران، وشجعت الأبناء على الزواج والاستقرار».

الابن الأول طبيب والثاني مهندس

توفي الابن الأكبر وكان عمره 53 عامًا تاركًا لأمه 3 أبناء، رعتهم وربتهم حتى أصبح الابن الأول طبيب والثاني مهندس والثالث بالصف الثالث الثانوي، وتستمر في رحلة عطائها المستمرة برعايتها للأحفاد.