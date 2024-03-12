خبير اقتصادي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج نتيجة توحيد سعر الصرف

قال الخبير الاقتصادي محمد البنا، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق القنوات الرسمية مثل البنوك وشركات الصرافة، أمر طبيعي بعد القضاء على ازدواجية سعر صرف الدولار ثم تحكم البنك المركزي به واختفاء السوق السوداء بشكل تام.

مشروع تطوير رأس الحكمة سر تدفق العملة الصعبة

وأضاف البنا لـ«الوطن» أن مشرع تطوير رأس الحكمة أسهم في تدفق العملة الصعبة على البنك المركزي وكان المقدم 35 مليار دولار موزعة على دفعتين 15 مليار دولار و20 مليار دولار بعد شهرين.

البنا: الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة

تابع البنا: «الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة خاصة بعد مشروع رأس الحكمة وموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 20 مليار دولار، قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الدولار كان له بالغ الأثر في القضاء على السوق السوداء لذلك فإن المصريين بالخارج اتجهوا إلى البنوك فهي الأكثر أمنًا من المغامرة في البيع إلى السوق السوداء.

كانت شركة الأنصاري للصرافة أحد أكبر شركات الصرافة بالإمارات، أعلنت عن تسجيل حجم التحويلات المالية إلى مصر ارتفاعاً لافتاً بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي اليوم، أنها سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التحويلات المالية إلى مصر منذ إعلان المركزي المصري الأربعاء الماضي بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.