كشفت شبكة قنوات ON عن موعد إعادة مسسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 8، مساء الليلة، من بطولة الفنان أحمد العوضي، والتي نكشف عنها فى السطور التالية.

موعد إعادة مسسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 8

من المقرر أن ينطلق موعد إعادة مسسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 8، فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليلة، وهي الإعادة الأولى للحلقة الثامنة، على أن تكون الإعادة الثانية في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة 8

وتدور أحداث مسلسل حق عرب داخل الحارة الشعبية في منطقة المغربلين بالدرب الأحمر، من بطولة أحمد العوضي والتي تشهد صراعات اجتماعية لـ عرب السويركي، والذي يسعى لتحقيق طموحاته والبحث عن حقوقه، ويتناول المسلسل العديد من القضايا الإنسانية المهمة في إطار رومانسي من خلال قصة حب تجمع بين بطل العمل ودينا فؤاد، والتي تجسد شخصية حنان.