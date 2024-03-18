أحمد العوضي يكشف كواليس «ضربة قلم» في مسلسل حق عرب (فيديو)

كشف الفنان أحمد العوضي كواليس «ضربة قلم» في مسلسل حق عرب، في مشهد جمع بينه وبين الفنانة سلوى عثمان والتي تجسد شخصية والدته، عندما قام خلال الأحداث بمعايرة شقيقه علي السويركي بأن أمه بياعة جرجير، ردت عليه: «ومالها بياعة الجرجير» وصفعته بالقلم على وجهه.

وأشار العوضي خلال لقائه بالراديو 9090، مع فاطمة مصطفي، إلى أن الفنانة سلوى ضربته بشكل حقيقي: «أنا قولتلها قبل المشهد اضربي بجد علشان يطلع حقيقي، وعملت كده فعلا وطراخ على وشي».

مصير علاقة أحمد العوضي ودينا فؤاد في حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب مساء الليلة في الساعة 9 مساءً على شاشة قناة ON Drama، والتي تشهد أحداثا مشوقة من بينها مصير دينا فؤاد، والتي تجسد شخصية حنان بعدما وعدها حبيبها عرب السويركي، ويجسده أحمد العوضي بخطوبتها خلال أيام، تزامنًا مع بحث شقيقه عرب السويركي عليها من أجل معرفة محاضر السرقة ضدها وإدانتها.