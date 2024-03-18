رافقها اسمه طوال حياتها.. علاقة ابنه الشيخ الحصري بشخصية عمر الخيام

اختارت المُطربة المعتزلة إفراج الحصري، ابنه المقرئ الراحل محمود خليل الحصري أن تُغير اسمها إلى ياسمين الخيام في زهو شهرتها ومجدها الغنائي خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، حتى تُبعد عن والدها الشيخ الحصري الانتقادات التي لاحقته لأن ابنته دخلت مجال الغناء، بحسب تصريحات تليفزيونية لها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، ما يجعلنا نتساءل عن السر وراء اختيار هذا الاسم.. وهل له علاقة بشخصية الشاعرعمر الخيام الذي ظهر في مسلسل الحشاشين؟.

علاقة اسم إفراج الحصري بعمر الخيام

كشفت ياسمين الخيام، السر وراء اختيار هذا الاسم كبديلًا لاسمها الحقيقي إفراج الحصري، قائلة: «كانوا بيهاجموني علشان أبويا ومحبتش أقحم والدي في مجال الفن واخترت لقب الخيام لأني من عاشقي أشعار عمر الخيام»، مؤكدة أن عمر الخيام رجل موسوعي له بصمته التاريخية التي ستظل رغم مرور السنوات، أما عن اختيار اسم ياسمين قبل لقب الخيام، فأوضحت أن محبوبة الخيام كانت تُدعي ياسمين لذا اختارته كاسم شهرتها التي مازلت تُعرف به حتى بعد اعتزالها الغناء.

شخصية عمر الخيام في الحشاشين

يُشار إلى أنّ مسلسل الحشاشين، الذي يُعرض في السباق الرمضان 2024 على شبكة قنوات DMC، ألقى الضوء على علاقة الصداقة التي جمعت بين حسن الصباح (مؤسس طائفة الحشاشين) وعمر الخيام ونظام المُلك في فترة صباهم، ونال المسلسل إعجاب قطاع كبير من الجمهور الذين يحرصون على متابعته والنقاش حول أحداثه المشوقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين الأحاديث التي دارات بين الجمهور عن أحداث مسلسل الحشاشين سؤالهم حول شخصية عمر الخيام، التي نستعرض جوانب منها، وفقًا لما ذكره الشاعر أحمد رامي في الكتاب المترجم عن الفارسية بعنوان «رباعيات عمر الخيام»، كالتالي: