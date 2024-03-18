«الثقافة» تعلن مسابقة الشباب للفنون البصرية الدورة العاشرة

يعلن مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بدء فعاليات الدورة العاشرة لمسابقة الشباب للفنون البصرية لعام 2024 لشباب الفنانين تحت 35 عامًا وتشمل مجالات التصوير، والرسم، النحت والطباعة والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي وجميع الاتجاهات الفنية الحديثة.

مواعيد التقديم في المسابقة

ملء الاستمارة من إيميل المركز اعتبارا من الخميس 21 مارس، ويستمر التقديم حتى 18 أبريل.

وبحسب بيان القطاع، فإن مسابقة الشباب للفنون البصرية تنطلق في نسختها العاشرة بروح مختلفة وطاقة كبيرة ولّدها إحساسنا الكبير بالمسؤولية عندما نرى أجيالًا من الفنانين الشباب قد شاركونا وأمتعونا بأعمالهم في بداية تجاربهم الفنية وهم الآن نجوم للحركة التشكيلية المصرية على اختلافها وثرائها وتنوعها، حيث تكمن قيمة مصر على الساحة العالمية والإقليمية في هذا التنوع والثراء الذي تزخر به حضاريا وثقافيا.

وتعد مسابقة الفنون التشكيلية مرآة حقيقة تعكس مستقبل الفنون خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث يمكن للفنان أن يعبر عن العواطف العميقة والرؤى الفلسفية والاهتمامات الاجتماعية والثقافية، وبفضل هذا التعبير يمكن التواصل مع الجمهور وإحداث تأثير عاطفي وفكري عميق يستمر مداه وتأثيره عبر السنين.

رابط التقديم في المسابقة

لينك تحميل الاستمارة pdf من الموقع الرسمي للمركز.