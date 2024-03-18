صبا مبارك ولحظة غضب يتصدران تريندات موقع إكس

تتعرض صبا مبارك في دور يمنى لسلسلة من الأحداث غير المتوقعة، فبعد تخلصها من علاقتها المؤذية بشريف، تصطدم بجارها آسر الغامض وتبدأ معه رحلة أخرى لا تنتهي من المشاكل والعقبات، ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الذي يعرض على قناة ON TV ومنصة Watch it.

كانت العلاقة بين يمنى وشريف (محمد فراج) نموذجًا للعلاقة الزوجية السامة، حيث كان يمارس شريف عليها العنف والتسلط، مما دفعها في النهاية إلى قتله في لحظة غضب. وبعدما تحررت من هذه العلاقة، وجدت يمنى نفسها في ورطة أخرى مع جارها آسر (علي قاسم)، الذي استغل وضعها لمصالحه الشخصية، مهددًا إياها بفيديو الجريمة الذي يدينها.

صبا مبارك تتعرض للإبتزاز في لحظة غضب

تحت ضغط الاستغلال والابتزاز، تضطر يمنى لمجاراة آسر بعدما يطلب منها ترك وظيفتها وتغيير مظهرها كما يطلب منها القيام بأعمال غير قانونية، لتقف يمنى في حيرة بين الاستسلام لمطالب آسر أو مواجهة عواقب أكثر خطورة.

نجحت صبا مبارك في تجسيد التحديات التي تواجهها يمنى، بفضل قدرتها الاستثنائية على تقديم الشخصية، حيث استطاعت إظهار الصعوبات النفسية وحالات القلق والخوف والتردد التي تعانيها يمنى، بسبب الصراع الداخلي المستمر بين الشعور بالندم على أفعالها والحاجة الملحة إلى حماية نفسها.

أحداث مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقتله في لحظة غضب، ليغير ذلك مسار حياتها، المسلسل من إنتاج منصة Watch It، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.