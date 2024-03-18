رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على Watch it الحلقة 8.. يمنى تخطط للهرب

كتب:

نرمين عفيفي
03:06 م | الإثنين 18 مارس 2024
مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب

عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 8 من مسلسل لحظة غضب، أمس، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch It، وتعاد الحلقة 8 من المسلسل الساعة 12 ظهرًا.

يمنى تواجه جارها علي قاسم

وخلال أحداث الحلقة الثامنة، واجهت الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى لجارها علي قاسم بعد اعترافه لها أنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فعرض عليها أن تستقيل من عملها بالفندق كطباخة وتعمل معه مقابل أن يعطيها هذا الفيديو، وذهبت يمنى إلى الفندق التي تعمل به وطلبت إجازة مفتوحة حتى تنفذ كلام جارها علي قاسم.

يمنى تتعرض للابتزاز 

وتتعرض يمنى في مسلسل لحظة غضب، الذي يعرض على منصة watch it، للابتزاز من قِبل جارها، الذي يجسد دوره علي قاسم، ويمتلك فيديو لها وهي تتخلص من شريف زوجها، والذي يجسده الفنان محمد فراج.

مسلسل لحظة غضب يعرض حصريًا على watch it

ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريًا على منصة watch it ويتكون من 15 حلقة وهو بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

اقرأ المزيد:

الحلقة 9 مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تشعر بالذنب

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب على watch it بدراما رمضان 2024

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8 على watch it اليوم

مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. «يمنى» تتعرض للابتزاز
بقلم نرمين عفيفي