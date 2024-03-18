موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على Watch it الحلقة 8.. يمنى تخطط للهرب

عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 8 من مسلسل لحظة غضب، أمس، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch It، وتعاد الحلقة 8 من المسلسل الساعة 12 ظهرًا.

يمنى تواجه جارها علي قاسم

وخلال أحداث الحلقة الثامنة، واجهت الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى لجارها علي قاسم بعد اعترافه لها أنه هو الذي أرسل لها فيديو قتلها لزوجها محمد فراج، فعرض عليها أن تستقيل من عملها بالفندق كطباخة وتعمل معه مقابل أن يعطيها هذا الفيديو، وذهبت يمنى إلى الفندق التي تعمل به وطلبت إجازة مفتوحة حتى تنفذ كلام جارها علي قاسم.

يمنى تتعرض للابتزاز

وتتعرض يمنى في مسلسل لحظة غضب، الذي يعرض على منصة watch it، للابتزاز من قِبل جارها، الذي يجسد دوره علي قاسم، ويمتلك فيديو لها وهي تتخلص من شريف زوجها، والذي يجسده الفنان محمد فراج.

مسلسل لحظة غضب يعرض حصريًا على watch it

ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريًا على منصة watch it ويتكون من 15 حلقة وهو بطولة صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.