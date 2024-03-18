رئيس «العبور الجديدة»: مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز مشروع خزان التكديس الأرضي سعة 10000 م 3، والذي يعمل على خدمة منطقة 2600 فدان، والأحياء (13 – 14 – 15 - 16) بالمدينة، في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

وشدد رئيس جهاز العبور الجديدة على ضرورة استمرار أخذ عينات المياه بصفة دورية بمعرفة إدارة معمل المياه الخاص بالمحطة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والتأكيد على تنفيذ الصيانة الدورية اللازمة للطلمبات ومولدات الكهرباء الخاصة بالخزان.

وفي سياق متصل، قام الدكتور أحمد إسماعيل، ومسؤولو الجهاز، بالمرور على وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» نموذج الـ90 مترا بالحي الـ15 و16 والذي يضم 683 عمارة بإجمالي 15312 وحدة سكنية، في ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات القومية، ومنها سكن لكل المصريين بالمدينة.

كما تفقد مسئولو جهاز العبور الجديدة، أعمال البنية الأساسية «صرف - مياه - طرق» في الحي للوقوف على آخر المستجدات، حيث وجه رئيس الجهاز، الشركات المنفذة بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتوريد الخامات المتبقية، وتكثيف العمالة والمعدات، لإنهاء الوحدات في الموعد المقرر لها وتسليمها لمستحقيها ضمن خطة الدولة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الحرص الدائم على توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطنين بالمدينة، في إطار إطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف على كاهل المواطنين، مثل معرض أهلا رمضان، وغيره.