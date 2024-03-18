رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الزراعة» تواصل ضخ السلع الغذائية في معرض «خير مزارعنا لأهالينا»

كتب:

محمد أبو عمرة
03:13 م | الإثنين 18 مارس 2024
معرض وزارة الزراعة

معرض وزارة الزراعة

يشهد معرض وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأكّد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ أنَّ إقبال المواطنين بهذه الأعداد الكبيرة يوميًا من 10 صباحًا وحتى 10 مساء يعكس، ويؤكّد ثقتهم في المنتجات المعروضة من حيث الجودة والسعر حيث تنخفض أسعار جميع السلع بنسب مختلفة عن الأسواق تبدأ من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50%.

ضخ كميات كبيرة يوميًا من السلع الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد

أشار إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، مؤكّدًا ضخ كميات كبيره يوميًا من السلع الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها مع ضرورة الحرص على جودتها وثبات أسعارها لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع مستشار وزير الزراعة أنّ المعرض مفتوح يوميًا بموقع الزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد من 10 صباحا إلى 10 مساءا وحتى أواخر شهر رمضان.

اقرأ المزيد:

سعر كيلو اللحمة يبدأ من 330 جنيها منافذ وزارة الزراعة

انخفاض أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 30%

أسعار اللحوم والدواجن في منافذ وزارة الزراعة اليوم

أسعار ياميش رمضان 2024 في منافذ وزارة الزراعة.. اعرف القائمة كاملة
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.