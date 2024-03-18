«الزراعة» تواصل ضخ السلع الغذائية في معرض «خير مزارعنا لأهالينا»

يشهد معرض وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأكّد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ أنَّ إقبال المواطنين بهذه الأعداد الكبيرة يوميًا من 10 صباحًا وحتى 10 مساء يعكس، ويؤكّد ثقتهم في المنتجات المعروضة من حيث الجودة والسعر حيث تنخفض أسعار جميع السلع بنسب مختلفة عن الأسواق تبدأ من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50%.

ضخ كميات كبيرة يوميًا من السلع الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد

أشار إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، مؤكّدًا ضخ كميات كبيره يوميًا من السلع الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها مع ضرورة الحرص على جودتها وثبات أسعارها لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتابع مستشار وزير الزراعة أنّ المعرض مفتوح يوميًا بموقع الزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد من 10 صباحا إلى 10 مساءا وحتى أواخر شهر رمضان.