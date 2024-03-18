هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمنوفية (صور)

شهدت قرى ومدن محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، واستمرت عدة ساعات منذ الصباح الباكر، وذلك بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس خلال هذه الأيام.

تيسير حركة المواطنين والسيارات

وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

شفط المياه من الشوارع

وأضاف أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ، كما أعلن أن الشركة تقوم بتلقي أي بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.