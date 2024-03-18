هطول أمطار على عدة مناطق بالقليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق اليوم، تزامنا مع نوة الشمس الكبرى التي تضرب البلاد، وأكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن، مشددا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة.

رفع حالة التأهب القصوى

وطالب محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز السيارات والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة عن تقلبات الطقس، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

شفط تراكمات مياه الأمطار

وأكد محافظ القليوبية متابعة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن لشفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدا استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول.

فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني، ولحين تحسن الأحوال الجوية.