أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.. و«الأرصاد»: رعدية على الوجه البحري

شهدت بعض المناطق في القاهرة والجيزة سقوط أمطارا متوسطة إلى خفيفة الشدة، وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير صادرعنها منذ قليل، إنّ السحب الممطرة تمتد مع تقدم الوقت لباقي السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري كما تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وصولا إلى مناطق من شمال الصعيد مع نهاية اليوم، حيث يصاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانا.

أمطار رعدية على الوجة البحري

وأضافت الهيئة أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب الوجه البحري، يصاحبها تساقط لأمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

سيول على الصعيد وسيناء

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل الأمطار إلى حد السيول على مناطق من سيناء وجبال البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من وإلي من جنوب الصعيد، مع فرص أيضا على مناطق وسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق جريان الأودية الجبلية.

هذا وفي سياق آخر، كشفت الدكتورة منار غانم، بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك 72 ساعة فقط أصبحت تفصلنا على نهاية فصل الشتاء، وسيكون اليوم الأخير في شتاء 2023-2024 هو الخميس المقبل، والجمعة هو أيام فصل الربيع.