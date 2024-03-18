«الأرصاد» تحذر من العاصفة الترابية.. وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

تشهد عدة أماكن من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تساقط أمطار متفاوتة الشدة، ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، ناتجة عن استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة على تلك المناطق.

انخفاض مستوى الرؤية

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل إنَّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، محذرة من نشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 22 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 26 للعظمى و17 للصغرى.

- شمال الصعيد: 23 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 24 درجة للعظمى و16 للصغرى.