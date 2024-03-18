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أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق بالدقهلية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

كتب:

آية حسنين
05:13 م | الإثنين 18 مارس 2024
سقوط أمطار

سقوط أمطار

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار غزيرة، بدأت صباح اليوم الاثنين، بعد أن حذرت غرب العمليات من احتمالية سقوط أمطار على مختلف المناطق الساحلية بالمحافظة.

أمطار غزيرة على محافظة الدقهلية

ووجهت محافظة الدقهلية بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار من خلال إزالة تجمعات مياه الأمطار خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

تنسيق مستمر للتعامل مع سقوط الأمطار

وأعلنت غرفة العمليات عن التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والأحياء والمراكز في مختلف أماكن المحافظة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وفروعها من أجل سرعة التعامل مع مياه الأمطار.

وأضافت المحافظة، أنه تم التنسيق مع غرف العمليات الفرعية في كل مركز بمحافظة الدقهلية من أجل سرعة التعامل مع أي حالات طوارئ ناتجة عن سقوط الأمطار على نطاق المحافظة.

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بقلم آية حسنين