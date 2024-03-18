هل النسكافيه يزيد من العطش في رمضان؟.. احذر هذه العادة

«هل النسكافيه يزيد من العطش في رمضان؟»، سؤال تردد على ألسنة الصائمين، إذ أنه أحد المشروبات المحببة لدى الكثيرين، ويرغب البعض في تناوله من الإفطار إلى السحور، لكنه يحتوي على نسب عالية من مادة الكافيين، وهو ما قد يكون ضارًا على الجسم، فكيف يؤثر على الصحة؟، وكم مقدار تناوله في رمضان؟، وطريقة تناوله الصحيحة، هو ما يجيب عنه أخصائي التغذية محمد عفيفي، في تصريحات لـ«الوطن»، ونستعرضه لكم في السطور التالية.

شرب النسكافيه في رمضان من العادات السيئة

شرب النسكافيه في رمضان من العادات السيئة، فمع مرور الوقت يحدث للجسم انخفاض في الدورة الدموية بسبب تناوله، وهو ما أكده «عفيفي»، إذ عبر أن تناول النسكافيه في رمضان بعد الإفطار أو في أي وقت بصفة عامة بإفراط يقلل من قدرة الدماغ على إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يعمل على زيادة العطش في الجسم وتفاقم التهابات القولون.

أضرار النسكافيه في رمضان

وأكد أن النسكافيه يعمل على انخفاض مستويات السوائل في الجسم، وعلى إثره يزيد من العطش، كما أن له العديد من الأضرار في رمضان تتمثل في التالي:

امتصاص الحديد من الجسم.

التعرض إلى الأزمات القلبية بسبب شدته في الصيام.

ارتفاع ضغط الدم بصورة مفاجئة.

ارتجاع المريء.

زيادة الحموضة المعوية.

زيادة من احتمالية حدوث جفاف في الجسم.

يساهم في تفاقم ألم المعدة.

يساهم انخفاض السيروتونين المسبب لقرح المعدة.

تناول النسكافيه في رمضان

وأضاف أن الفترة المناسبة لتناول النسكافيه في رمضان كوب بعد صلاة العشاء، في الفترة ما بعد الإفطار بساعتين وقبل السحور بخمس ساعات، حتى تكون المعدة في حالة مهيأة، دون زيادة في معدل الكافيين في الكوب، وفي أي وقت عدا ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجهاز الهضمي.