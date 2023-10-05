أعلى 3 شهادات إدخارية في البنوك المصرية.. عائد شهري يصل إلى 20%

تطرح العديد من البنوك أوعية إدخارية تختلف من حيث المدة وقيمة العائد، حيث تتنافس البنوك العاملة في السوق المصري علي تقديم أفضل عائد، يتناسب مع الظروف المختلفة لجميع العملاء لجذب المزيد من الأموال إليها.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أعلى 3 شهادات إدخارية لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري في البنوك المصرية، والمتمثلة في شهادة البنك الأهلي المتحد، والبنك الزراعي المصري، وبنك قناة السويس، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء تلك الشهادات من البنوك.

شهادة «بريميوم» من البنك الأهلي المتحد

تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات

كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة لأول مرة 500 الف جنيه مصري، مع إمكانية ربط شهادة أخري بفئة 50 الف جنيه بدون حد أقصي للشراء.

كما أن العائد علي الشهادة: عائد سنوي 20% ثابت

كما أن دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري

إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة حتي 95% من قيمة الشهادة

شهادة «الخير» من البنك الزراعي المصري

تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات

كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كما أن العائد علي الشهادة: عائد سنوي 19% ثابت

دورية صرف العائد: يصرف بشكل شهري

الشهادة «الثلاثثية المتميزة» من بنك قناة السويس