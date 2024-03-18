خطوات مضمونة لحذف الصور والفيديوهات نهائيا.. طبقها بالحرف قبل بيع موبايلك

زادت في الفترة الأخيرة جرائم الابتزاز من خلال الصور المسربة، التي يكون مصدرها الهواتف التي يبيعها أصحابها دون التخلص من الصور والفيديوهات الموجودة بها، وهو ما يحذر منه خبراء التكنولوجيا، وفي تصريحات لـ«الوطن» قدم المهندس أحمد طارق، خطوات للحفاظ على هذه الصور، بل والتخلص منها قبل بيع الهاتف.

احمي صورك قبل بيع هاتف

في البداية لا بد أن يعرف صاحب الهاتف كيف يتم استعادة البيانات من مكان التخزين، سواء فلاشة، ميموري أو موبايل هارد:

مساحة التخزين تكون عبارة عن طبقات فوق بعضها البعض وجميع البيانات مسجلة في آخر طبقه في مساحة التخزين، وهذا يعني أنه حتى إذا قمت بعمل ضبط مصنع أو قمت بمسح جميع البيانات فهي موجودة أيضا، وعند بيع الهاتف يمكن بسهولة استعادتها، لذلك يجب استبدالها بأشياء أخرى لعمل طبقة جديدة بحد وصف الخبير التكنولوجي.

كيف تحذف بياناتك قبل بيع الهاتف؟

سجل خروج من جميع الإيميلات المفتوحة على هاتفك ثم قم باستعادة ضبط مصنع.

احذر بيع هاتفك بالميموري كارد الخاص بك إذا كان موجوداً.

بعد فتح الجهاز من استعادة الضبط، افتح الكاميرا الرئيسية وقم بتصوير اكثر من 100 صورة تلقائية لأي شيء حتى تقوم بعمل طبقة جديدة في مساحة التخزين

ضع هاتفك في الشاحن حتى لا يفصل، بينما تقوم بتصوير فيديو بأعلى جودة حتى تمتلئ المساحة ولا تستطيع تصوير أي شيء آخر.

قم بعمل استعادة ضبط للموبايل بالكامل، وبهذه الطريقة تكون أنشأت طبقة جديدة فيها أكثر من 100 صورة وفيديو حجمه كبير جدا بحجم المساحة تصعب على من يقوم باستعادة بيناتك الوصول للبيانات القديمة، فقط يجد البيانات التي وضعتها آخر مرة.