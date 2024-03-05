«التموين» تدرس إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لخدمات السجل التجاري

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية ببحث إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لخدمات السجل التجاري، في إطار التوجيهات الخاصة بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة.

تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية

وأوضح المصيلحي أنَّ الوزارة لديها خطة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية، موضحاً أنَّه جرى تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، ويجرى حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

ونوه إلى أنَّ أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى عدة مراحل منها وجري ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

مكاتب السجل التجاري النموذجية

جاء ذلك خلال افتتاحه 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس وهي الآتي:

- مكتب السجل التجاري النموذجي بالجيزة.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بمنوف بمحافظة المنوفية.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بوحدة مستخرجات الغربية.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بكفر الدوار.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بالعاشر من رمضان.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بـ 15 مايو.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنيا.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بأبشواي.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بطامية الصف.

- مكتب السجل التجاري النموذجي برأس غارب.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بالسنبلاوين.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بأبو تيج.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنزلة.

- مكتب السجل التجاري النموذجي برشيد.

- مكتب السجل التجاري النموذجي بدسوق.