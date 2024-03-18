حلا شيحا تتحدث عن أزمة الحجاب الليلة في برنامج «ع المسرح»

تستضيف الليلة، الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني «ع المسرح»، المُذاع عبر 3 شاشات، وهي «الفضائية المصرية» و«الحياة» و«cbc» بجانب عرضه على منصة WATCH IT ومن إنتاج شركة DS+.

وتكشف حلا شيحة، خلال الحلقة التي من المقرر عرضها على جزأين الليلة وغدًا، الكثير عن كواليس عودتها من قرار اعتزال الفن، وأزمة الحجاب، وترد خلال الحلقة على الهجوم الذي تعرضت له من قِبل الفنانين بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية وأزمتها مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

مشاركة حلا شيحا في إمبراطورية ميم

كما تتطرق حلا في الحديث للعودة وانضمامها لمسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، والذي تشارك فيه البطولة مع النجم خالد النبوي، ويُعرض حصريًا على قناة DMC، وتطرق الحديث لبعض الأسرار في حياتها الشخصية وعلاقتها بأبنائها وعن خططها الفنية للمستقبل.

منى بعدالوهاب تتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بـ أنا والقناع

وتصدرت منى عبد الوهاب العام الماضي قوائم الأكثر مشاهدة ببرنامجها «أنا والقناع» الذي كان يُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، استضافت فيه عددا من السوبر ستار من الفنانين والإعلاميين، من بينهم النجمة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر والإعلامي جابر القرموطي.