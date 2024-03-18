رمضان عبدالرازق يكشف عن دعاء يفتح الأبواب المغلقة: «سره عجيب»

كشف الشيخ رمضان عبدالرازق، عن دعاء كان سببا في سعة رزقه بعد ما أغلقت الأبواب أمامه، موضحا أنه بعد التخرج كان يحاول بداية حياته العملية وتكوين نفسه مثل أي شاب، واستأجر شقة إيجار قديم بمبلغ يصل 10 أضعاف دخله، وقام بالتوقيع على شيكات ما أدى لإصابته بالكرب لعدم قدرته على السداد.

قصة سيدنا الحسين بن علي

وأوضح «عبدالرازق»، خلال حواره في برنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو 9090، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أنه كان في قلبه يقين أن الله لن يتركه، مضيفًا أنه بكل الحسابات والترتيبات لن يكون قادرا على سداد هذا المبلغ، مؤكدًا أنه سمع قصة غريبة وقرأ في سيرة سيدنا الحسن بن علي أنه يرسل له من بيت المال مبلغ كبير وتأخر العطاء في عام، فتحرك ليرسل رسالة للقائمين ويذكرهم بالعطاء.

وتابع عبدالرازق: «سيدنا الحسين يقول رأيت رسول الله في المنام، فقال لا تكتب إلى مخلوق مثلك، قل: اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك.. اللهم وما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه عملي، ولم تنته إليه رغبتي، ولم تبلغه مسألتي، ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدًا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين».

دعاء سره عجيب

وأكد أنه بعد هذا الدعاء وصل لسيدنا الحسين بن علي أضعاف ما كان يصله من أموال من بيت الزكاة، مشددًا على أن هذا الدعاء سره كبير وعجيب.