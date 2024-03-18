من هو إمام صلاة التراويح اليوم في المسجد الحرام؟

كشفت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة أكس «تويتر سابقا» عن جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدة أن صلاة التراويح سنة نبوية مؤكدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووقتها طويل من بعد صلاة العشاء وحتى قبيل صلاة الفجر، وقد سميت بهذا الاسم لأنها تريح النفس، وتروح عنها.

جدول صلاة التراويح الحرم المكي 1445

وبحسب جدول صلاة التراويح الذي نشرته رئاسة الحرمين، فإنه يؤم صلاة التراويح اليوم الاثنين في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهيني، بينما التسليمات الأخيرة مع الوتر للشيخ لدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.

ويرفع أذان المغرب من المسجد الحرام اليوم الاثنين الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز السديس، بينما يرفع أذان العشاء فضيلة الدكتور الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي

كما أعلنت رئاسة الحرمين عن جدول أئمة صلاة التراويح اليوم الاثنين ليلة التاسع من رمضان في المسجد النبوي، إذ يؤم المصلين في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد برهجي، بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر فضيلة الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم.

أفضل دعاء خلال صلاة التراويح

وخلال صلاة التراويح يمكن للمؤمنين أن يرفعوا أيديهم ليدعوا بما يحبوا ويعتبر من أفضل الأدعية، وهي كالآتي:

«اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله».