جدول صلاة التراويح ليلة الثامن شهر رمضان في الحرم المكي 1445.. سنة عن النبي

في ليلة الثامن شهر رمضان المبارك، كشفت الصفحة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، عن جدول صلاة التراويح في الحرم المكي 1445، والمسجد النبوي، والتي تأتي عقب انتهاء صلاة العشاء، وتستمر وقتها حتى قبيل الفجر، وهي سُنَّة مؤكَّدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول صلاة التراويح الحرم المكي 1445

وبحسب جدول صلاة التراويح الذي نشرته رئاسة الحرمين، فإنه يؤم صلاة التراويح اليوم الأحد ليلة الثامن من شهر رمضان المبارك فإنه يؤم التسليمات الأولى والثانية فضيلة الشيخ بندر بليلة، بينما التسليمات الثالثة مع الوتر للشيخ ياسر الدوسري.

ويرفع أذان المغرب من المسجد الحرام اليوم الأحد الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز السديس، بينما يرفع أذان العشاء فضيلة الدكتور الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

أئمة صلاة التراويح في المسجد النبوي

كما أعلنت رئاسة الحرمين عن جدول أئمة صلاة التراويح اليوم الأحد ليلة الثامن رمضان، إذ يؤم المصلين في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر فضيلة الدكتور عبدالله عبدالرحمن البعيجان.

أفضل دعاء خلال صلاة التراويح

وخلال صلاة التراويح يمكن للمؤمنين أن يرفعوا أيديهم ليدعوا بما يحبوا ويعتبر من أفضل الأدعية، وهي كالآتي:

«اللهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله».