حلا شيحة: ارتداء الحجاب شيء صحيح ولكني غير قادرة عليه

قالت الفنانة حلا شيحة، إنها ترى أن ارتداء الحجاب شيء صحيح ولا يمكن قول غير ذلك، لكنها غير قادرة عليه الآن، مؤكدة أن الحجاب جزء من المجتمع، ولكن كل شخص وله مُطلق الحرية في فعل الشيء الذي يريده ويشعر به: «الحجاب ميجيش غير بخطوة أنتِ حساها بصدق».

الحجاب هو خطوة أقرب لربنا

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب: «أحيانا الحجاب روحيا بتكون خطوة أقرب لربنا، لكني حسيت إني في الفترة الأخيرة أنا حابة أرجع أشتغل، وحبك لربنا دي أجمل حاجة، بس الحجاب لوحده مش هو اللي هيخليكي أقرب لربنا، لا أنتِ مع ربنا طول الوقت سواء بالحجاب أو من غير الحجاب».

وأشارت إلى أنها اتجهت لارتداء الحجاب بسبب شيء روحاني داخلها وليس بسبب أن أحد وجهها له، مؤكدة أنها تركت كل شيء فقط لترتديه وتشعر بهذه الروحانيات فقط، مواصلة: «قولت يارب أنا عايزة أجيلك بكل الأحاسيس الروحانية دي، وفضلت 12 سنة بالحجاب واتنقبت كمان في أول عمرة ليا كان عندي وقتها 23 سنة وكان على قناعة تامة».

ارتداء الحجاب كان بسبب رؤى في المنام

وأوضحت حلا شيحة، أنها حين ارتدت الحجاب أهلها كانوا غير واعيين ومدركين لما تقوم به بسبب اختلاف البيئة التي نشأت بها وكذلك المجال المهني التي كانت تعمل به، لافتة إلى أن ارتداء الحجاب كان بسبب رؤى كثيرة رأتها في منامها.