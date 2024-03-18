«رويترز»: مسلسل الحشاشين يثير النقاشات حول طائفة أرعبت العالم

سلطت وكالة أنباء رويترز الضوء على مسلسل الحشاشين الذي يتم عرضه حاليا في شهر رمضان، ويستعرض سيرة تلك الطائفة التي أرعبت العالم.

وقالت وكالة أنباء رويترز، في تقرير لها، إنه لم يكد يمر الأسبوع الأول من الموسم التلفزيوني الرمضاني، حتى تصدر المسلسل المصري (الحشاشين) للمؤلف عبد الرحيم كمال محركات البحث في مصر وأثيرت النقاشات حوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أصل وتاريخ ونشأة هذه الطائفة التي أرعبت العالم لعقود قديما.

وتقول الوكالة إن المسلسل، الذي تدور أحداثه في 30 حلقة، يتتبع سيرة حسن الصباح الذي ولد في القرن الحادي عشر وأسس طائفة دينية متشددة عرفت تاريخيا باسم «الحشاشين» اتخذت من قلعة ألموت الجبلية في إيران معقلا ومن اغتيال معارضيها منهجا، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عن وكالة رويترز.