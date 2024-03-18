حلا شيحة: بعامل أولادي بحب واحتواء.. ونفسي أكون شديدة معاهم

أكدت الفنانة حلا شيحة، أنها ليست شديدة في تربية أولادها، لكنها تتعامل معهم ببعض الحب والاحتواء، منوهة إلى أنهما يكفيان في تربية الأولاد، مشددة على أنه في حالة شعور أي طفل بحب والده ووالدته له، لن يتسبب في أي مشكلة أو يخطئ في أمر ما.

طريقة تربية حلا شيحة لأولادها

وتابعت حلا شيحة، خلال لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «نفسي أكون شديدة مع أولادي.. وممكن أتعصب وقول كلمة وأشد معاهم»، موضحة أنها في حالة تعاملها بجدية مع أولادها يضحكون عليها لأنهم يعرفون شخصيتها جيدا.

وأشارت إلى أنها تعاملت بشده مع أولادها في موقف واحد وضربتهم؛ لأنها كانت في فترة الحمل، وكانت تعاني بعض الشيء.