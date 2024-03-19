حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، الموافق تاسع أيام الشهر الفضيل، في تمام الساعة 4:31 صباحًا.

أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وتستعرض «الوطن»، موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها.

ويُرفع أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:31 صباحًا، على أنّ يكون موعد السحور في الساعة 2:11 صباحًا، وموعد الإمساك في 4:11 صباحًا وموعد الشروق في الساعة 5:59 دقيقة، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:31 صباحًا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:05 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:22 مساءً.