موعد أذان الفجر ثامن أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

يختلف موعد أذان الفجر اليوم ثامن أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات من يوم للآخر، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، إذ يتغير بتغير بموعد ظهور الفجر الصادق، وشروق الشمس، فيما يستعد ملايين المسلمين لتناول السحور استعدادًا لصيام ثامن أيام شهر رمضان قبل موعد الإمساك.

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم ثامن أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات طوال أيام شهر رمضان المبارك، لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الاثنين 18-3-2024 في تمام الساعة 4:34 صباحًا في موعد مبكر بمقدار دقيقة واحدة عن موعده بالأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:51 ساعة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر اليوم

يأتي موعد أذان الفجر اليوم في مدينة 6 أكتوبر الاثنين 18-3-2024 بحسب إمساكية رمضان 2024 مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، ليعلن بدء صيام ثامن أيام الرحمة بشهر رمضان المبارك، إذ يرفع في تمام الساعة 4:36 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و51 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام الصيام يرفع في تمام الساعة 4:38 صباحًا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و52 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024

ويختلف عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 18-3-2024 من محافظة لأخرى بحسب موعد الشروق والغروب بها، ويزداد يوميًا بمقدار دقيقة إلى دقيقتين حتى يصل إلى 14 ساعة و38 دقيقة في آخر أيام شهر الصيام، فيما يكون أقصر ساعات الصيام اليوم الاثنين في محافظة أسوان إذ يبلغ نحو 13:47 ساعة، فيما يبلغ أطولها نحو 13:52 في عدد من المحافظات بينها القاهرة والبحيرة ومطروح.

موعد صلاة الفجر في المحافظات اليوم

وبحسب مواقيت الصلاة اليوم فإنّ موعد صلاة الفجر في جميع المحافظات اليوم الاثنين 18-3-2024 الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك كالآتي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:49 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:50 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:34 صباحًا.