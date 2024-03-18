حلا شيحة: نظرتي للحياة اختلفت.. وقعدت 11 سنة في البيت بدون عمل بعد الزواج

علقت الفنانة حلا شيحة، عن تصريحها مع الإعلامي محمود سعد، بأنها لن تتزوج أحد يوقفها عن الفن، موضحة أنها حينها كانت في الـ20 من عمرها، وتزوجت بعد هذا التصريح بـ7 سنوات، بعد أن تغيرت نظرتها عن الحياة والزواج.

حلا سيحة: نظرتي للحياة اختلفت فيما يخص الزواج

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، أن نظرتها للحياة كانت مختلفة تماما عن الآن، فكانت لا تريد أن تتزوج وهي صغيرة، بسبب أنها كانت تعمل في الفن منذ أن كان عمرها 18 عاما، وكانت تحت الأضواء بشكل كبير.

وتابعت: «لما كبرت نظرتي اختلفت وحسيت إني عايزه استقر لأني بشتغل من وأنا صغيرة، وتزوجت بالفعل وأنا عندي 27 سنة، لأني حسيت إني خلاص مش عايزة أضواء وشهرة، أنا بس عايزة الحياة الأسرية وأبقى لوحدي بعيدا عن الأضواء، وأنا بطبعي شخص بيحب فكرة العيلة».

فضلت 11 سنة بدون عمل بعد الزواج

واستطردت: «فضلت 11 سنة بعد الزواج في البيت بدون شغل، وكنت ست بيت بعمل كل حاجة».