حلا شيحة: شاهدت رؤيا بدلت حياتي و«مفيش شيخ وعظني»

رُبما يراها البعض مُتخبطة، لكنها كما قالت، هكذا هو الإنسان، وهكذا خلقنا الله، نتأمل ونتدبر ونخطئ ونصحح ونتشتت ونبتعد عنه ونقترب، هذا هو مُلخص ما جاء في الجزء الأول من حلقة الفنانة حلا شيحة مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها «ع المسرح»، المُذاع عبر فضائية الحياة وcbc والفضائية المصرية.

الاعتزال والحجاب والنقاب والتقرب من الله، هذا كان الطبق الرئيسي على طاولة الحوار بين منى عبد الوهاب وحلا شيحة، تِلك النجمة القادمة من فترة اعتزال قصيرة بلغت عامين فقط سبقتها مرحلة اعتزال دامت لـ 12 عامًا، كانت الأولى في عُمر الـ23 عامًا، حينها كانت حلا نجمة معروفة للجمهور المصري والعربي، لكنها قررت وفجأة الابتعاد عن الأضواء وارتداء الحجاب.

الاعتزال الأول لحلال شيحة

تقول حلا في المرة الأولى كنت صغيرة في السن جدًا، لكنني شعرت أنها خطوة تُقربني من الله، وهذا ما لم أتعلمه في منزلي، وبين أسرتي، فوالدتي ووالدي أخبراني أن هناك الله، وأن الإسلام له تعاليمه، لكنهما لم يعلماني الضوابط والتفاصيل الخاصة، لذلك حينما قرأت وتعلمت شعرت بأنني أريد ترك الشهرة والأضواء والذهاب إلى الله بكل جسدي وحواسي، وكانت رحلة روحانية بالنسبة لي، حتى في الزواج بعد ذلك والهجرة إلى كندا والإنجاب، كلها كانت فترات اقتربت فيها من الله جدًا.

حلا شيحة حبت النقاب

رؤيا شاهدتها حلا شيحة بدلت حياتها، وكانت هي السبب الأول في التغيير الذي حدث لها، وتؤكد أنها لم تتلقَ أي تعاليم أو مواعظ من أي شيخ أو شخص دخل حياتها، إنما كان كله بقرار منها شخصيًا، بعد هذه الرؤى التي كانت تراها، وازداد الأمر بعد أول عمرة أدتها وهناك قررت ارتداء النقاب، التي تقول إنها تعلم أنه ليس فرضًا لكنه كان خطوة أكبر للتقرب إلى الله، وتطوعًا منها، وقالت عن النقاب: «كان شعوره جميل بالنسبة لي وحبيت النقاب ونفسي الجمهور والنقاد يحترموا إحساسي».

ونفت حلا شيحة أنها امتهنت مهنة الداعية الإسلامية أو حتى أنها حفظت القرآن الكريم كاملًا، وكل هذا جاء بسبب رؤى وأحلام شاهدتها كثيرًا، كانت علامات لها في هذا الطريق.