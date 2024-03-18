حلا شيحة: «مقولتش الفن حرام لكن ممكن أقول إن فيه حاجات غير مناسبة»

قالت الفنانة حلا شيحة، إنّ الفن يتضمن أشياء رائعة كثيرة، يمكن إيصالها للجمهور بشكل شاعري يُصدق، وفي الوقت نفسه الدين أيضا شيء روحي رائع، وفكرة القرب من الله وحبه، تجعل بينك وبينه صلة روحية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب: «أنا عمري ما قولت إن الفن حرام، وبزعل من الناس اللي قالوا دي حرمت الفن، ليه رجعت للفن تاني».

حلا شيحة: مش عايزة أموت على خشبة المسرح

وأوضحت الفنانة: «أنا مقولتش إني توبت، أنا قولت إني مش عايزة أموت على خشبة المسرح، لكن الناس خدوها من بوست تامر حسني بمعنى معين وعمموها على كل شئ، لكن أنا ما يعنيني في كل هذا هو إحساسي بالشيء الروحي تجاه ربنا».

وتابعت: «أنا محستش من جوايا إن الفن حرام، أنا بس ممكن أقول إن في حاجات بالفن لا تُناسب الكل، ولا يصح أن تبقى موجودة، لكن في نفس الوقت أنا مقدرش أحرم حاجة، والمشاهد دي في الأفلام القديمة، كانت مقبولة عن دلوقتي لأنهم كانوا غيرنا واحنا لو عملنا الحاجات دي، مش هيبقى بنفس الشياكة بتاعة زمان».