سمبوسة بـ3 أنواع جبنة.. وصفة لأكلة لذيذة بشهادة موظفة البنك في الكبير أوي 8

أحداث كوميدية ومشوقة شهدتها الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، التي دارات حول استكمال جوني سرقة خزنة البنك، لتبدأ الحلقة بمشهد انفجار القنبلة داخل البنك، وحدوث صوت عالٍ أتت على أثره الشرطة.

وخلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 ذهب هجرس مسرعا، إلي جوني ليقابله في بيت سيف، موظف البنك الموجود معه مفتاح الخزنة، ليجد جوني أن سيف والدته توفيت وذهب ليدفنها في ترب الغفير، لتردد موظفه البنك، قائلة «كان عليها سمبوسك بـ3 أنواع جبنة أنما إيه حلوة»، ونتيجة لذلك نستعرض أفضل أنواع الجبن لحشو السمبوسة، وفقا لما ذكره لقناة «سي بي سي سفرة».

سمبوسة جبن المطاعم

المقادير:

عجينة سمبوسة

نصف كيلو جبنة قريش

نعناع

زعتر أو زيتون

جوز مفروم

ملح

فلفل

زيت غزير للقلي

طريقة تحضير سمبوسة جبن المطاعم:

في البداية، تتم إضافة الحليب في وعاء ونضعه على نار هادئة.

نضيف الليمون على الحليب حتى الغليان.

نصفي كتل الجبن من الماء ونضيف إليها الزعتر.

نحشو العجين بالجبن.

يتم قليها بالزيت.

طريقة تحضير سمبوسك بالجبنة والنعناع

المقادير:

عجينة سمبوسك

جبنة قريش

نعناع

فلفل ألوان

عين جمل

زيتون أسود

زيت زيتون

سمبوسة بالجبن المالح

المقادير:

فلفل ملون

جبن مالح

زيت زيتون

بقدونس

جبن رومي حسب الطلب

رشة ملح

حشوة جبن شيدر للسمبوسة

المقادير:

عجينة

جبن شيدر

خضروات

طريقة تحضير السمبوسة

في البداية تتم إضافة الجبن والخضروات في عجين السمبوسة.

نغلقها جيدا على شكل مثلثات ونتأكد من الحشو جيدا.

نقوم بالقلي في الزيت مع تقليبها حتى تأخذ اللون الذهبي.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.