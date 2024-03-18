نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير طريق كورنيش النيل

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية التواصل الدائم وعقد اللقاءات الدورية بين أعضاء مجلس الشيوخ والمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة؛ لبحث الحلول والمقترحات للخطط المستقبلية والمشروعات الجارية للمساهمة الفعالة في تحسين الخدمات المقدمة تدعيما لخطط الدولة المتلاحقة في شتى المجالات إلى جانب تذليل العقبات التي تواجه المشروعات من خلال وضع اطر زمنية للانتهاء منها؛ تمهيدا لاستكمال مشروعات الطرق سواء الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية أو إعادة الشيء لأصله للارتقاء بالمظهر العام لشوارع المنطقة وانهاء المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقدته نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بحضور النائب اكمل فاروق و النائب عمرو نبيل عضوي مجلس الشيوخ الموقر والدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان واللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، وإدارات الطرق والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بإحياء حلوان والمعصرة والتبين وممثلي شركات المرافق والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة أنابيب البترول ومرور المعادي.

الانتهاء من مشروعات المرافق من مياه

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن اجتماع اليوم يعد اللقاء الثاني التنسيقي لبحث كافة الإجراءات اللازمة لاتخاذ كافة الخطوات للانتهاء من مشروعات المرافق من مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات وغيرها المنفذة بنطاق الاحياء المعنية للانتهاء من رصف الطرق بها ومنها طريق كورنيش النيل في اطار المتابعة المستمرة الدورية لكافة المشروعات بالمنطقة والتعاون المستمر مع أعضاء مجلس الشيوخ الموقر ولجنة الإسكان والإدارة المحلية مما يسهم بشكل كبير في تحقيق جانب من الخطة الاستراتيجية الشاملة للتطوير وإيجاد الية تنفيذية للتعامل معها وإيجاد حلول جذرية لها.

السيولة المرورية

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعمل جولة ميدانية لمعاينة مقترح مقدم من النائب على أرض الواقع وإمكانية تنفيذه ليسهم في تحقيق السيولة المرورية وخدمة أهالي الحي، كما تابعت نسب تنفيذ مشروعات المرافق التي تتم بنطاق كورنيش النيل بنطاق أحياء التبين وحلوان والمعصرة، موجه بالإفادة بالجداول الزمنية لتوقيتات إنهاء المشروعات الجارية والمستقبلية تمهيدا لتطوير ورصف الطرق بكورنيش النيل.

كما شددت على إعادة الشى لأصلة في المسافة من محطة كفر العلو حتى ركن فاروق بمعرفة شركة الأنابيب للبترول إلى جانب التنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة لإعادة الشيء لأصله في المنطقة الواقعة من سير الكوك حتى ميدان الحديد والصلب بطول 1.750متر، بالإضافة إلى العمل على انهاء أعمال مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والخاصة بخط 1000 ملل والقيام بتجارب التشغيل تمهيدا لبدء أعمال إعادة الشئ لأصله.