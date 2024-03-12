نائب محافظ القاهرة: رفع كفاءة الشوارع والطرق ضمن الخطة الاستثمارية

أجرى الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع، وكذلك في حي الشرابية، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحي، مؤكدا رفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للعام المالي الحالي لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد نائب محافظ القاهرة، على أهمية متابعة شركات الرصف المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال، لضمان عوامل الاستدامة، والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل منظومة المحال العامة في حي الزاوية

كما قام اللواء عبد الله عزت، رئيس حي الزاوية، بتفعيل منظومة المحال العامة والمرور بنطاق حي الزاوية، بقطاع أرض الجنينة، وذلك تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المرور علي أصحاب المحلات، وحثهم على سرعة التقديم على المنظومة الجديدة، تجنبا لتفعيل المادة 30 عقوبات من القانون وهي الغرامة والحبس.