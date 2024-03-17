نائب محافظ القاهرة يوجه بالالتزام بالجدول الزمني للرصف وصيانة الطرق

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، وتفقد حالة النظافة في الشوارع، كما تابع أعمال الرصف والتطوير الجارية في بعض شوارع حي روض الفرج، ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

كما تفقد حجم الأعمال وما تمّ تنفيذه من رصف وتركيب بلاط الإنترلوك، وتغيير البلدورات طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

نسب تنفيذ المشروعات

وأكد نائب محافظ القاهرة تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لسرعة إنهاء الأعمال الخاصة برفع كفاءة ورصف الطرق في التوقيتات المحددة؛ لتسهيل حركة المواطنين والمرور، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير؛ لتحقيق عامل الاستدامة والحفاظ على ما تمّ ضخه من اعتمادات مالية.

رؤية مصر 2023

وشدد نائب المحافظ على تقديم كل سبل الدعم، وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في كل القطاعات الخدمية، وخاصة قطاع الرصف وصيانة الطرق مع الالتزام بالجدول الزمني لتلك الأعمال؛ لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.