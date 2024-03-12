نائب محافظ القاهرة يتابع طلبات ترخيص المحلات في شبرا والساحل والشرابية
كتب:
وائل فايز
04:24 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
جانب من الاجتماع
عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماعا مع رؤساء أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وعرض موقف الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة طبقاً لمنظومة الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة وجهود تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي من خلال الشباك الواحد بما يحقق رضا المواطنين
فرق العمل في شبرا
وأكد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار في انتشار فرق العمل بسيارة المركز التكنولوجى المتنقلة والمرور على المحال التجارية لتعريفهم بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة الذي يتيح لصاحب الخدمة التعامل مع الشباك الواحد أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ترخيص المحلات
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يستهدف 316 نشاط تجاري لترخيصهم من محلات ومطاعم وورش وكافيهات وخلافه لضبط الأمور ودمج تلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمي للدولة وحصر كل الأنشطة الموجود بمختلف الأحياء.