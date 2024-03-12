نائب محافظ القاهرة يتابع طلبات ترخيص المحلات في شبرا والساحل والشرابية

عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماعا مع رؤساء أحياء شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وعرض موقف الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة طبقاً لمنظومة الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة وجهود تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي من خلال الشباك الواحد بما يحقق رضا المواطنين

فرق العمل في شبرا

وأكد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار في انتشار فرق العمل بسيارة المركز التكنولوجى المتنقلة والمرور على المحال التجارية لتعريفهم بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة الذي يتيح لصاحب الخدمة التعامل مع الشباك الواحد أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ترخيص المحلات

جدير بالذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يستهدف 316 نشاط تجاري لترخيصهم من محلات ومطاعم وورش وكافيهات وخلافه لضبط الأمور ودمج تلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمي للدولة وحصر كل الأنشطة الموجود بمختلف الأحياء.