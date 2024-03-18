تزامنًا مع حلول تاسع أيام شهر رمضان المبارك، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الاثنين 19-3-2024، وكذا موعد الإمساك والسحور وصلاة الفجر التي لها الكثير من الفضل والأجر العظيم خصوصا في هذا الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء

وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4:33 صباحًا، وبذلك يكون قد تقدم لمدة دقيقتين عن الأمس مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الصيام اليوم إلى 13 ساعة و54 دقيقة.

موعد الإمساك اليوم في المنوفية

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أنّ موعد السحور في تاسع أيام شهر رمضان الكريم، سيكون في تمام الساعة 2:13 صباحًا، بينما موعد الإمساك سيكون في تمام الساعة 4:13 صباحًا قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة، ومن المتوقع أنّ يزداد عدد ساعات الصيام خلال الأيام المقبلة.