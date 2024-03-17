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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024  

كتب:

عصام علم الدين
12:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
صلاة الفجر

صلاة الفجر

صلاة الفجر لها فضل وأجر عظيم خصوصا في شهر رمضان المبارك، ويهتم المواطنين في محافظة المنوفية البحث عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024، لمعرفة موعد الأذان وأداء صلاة الفجر في موعدها.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وأشارت الهيئة المصرية العامة المساحة عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك في سابع أيام الشهر الكريم، سيكون في تمام الساعة 4:36 صباحا، وبذلك يكون قد تقدم لمدة دقيقة عن الأمس.

أذان الفجر اليوم في المنوفية الأحد 17-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد السحور يكون في تمام الساعة 2:16 صباحا، بينما موعد الإمساك يكون في تمام الساعة 4:16 صباحا، إذ بلغت عدد ساعات الصيام في سابع أيام الشهر الهجري 13:50 ساعة، ومن المقرر أن تزيد في الأيام المقبلة.

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بقلم عصام علم الدين