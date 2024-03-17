صلاة الفجر لها فضل وأجر عظيم خصوصا في شهر رمضان المبارك، ويهتم المواطنين في محافظة المنوفية البحث عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024، لمعرفة موعد الأذان وأداء صلاة الفجر في موعدها.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وأشارت الهيئة المصرية العامة المساحة عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك في سابع أيام الشهر الكريم، سيكون في تمام الساعة 4:36 صباحا، وبذلك يكون قد تقدم لمدة دقيقة عن الأمس.

أذان الفجر اليوم في المنوفية الأحد 17-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد السحور يكون في تمام الساعة 2:16 صباحا، بينما موعد الإمساك يكون في تمام الساعة 4:16 صباحا، إذ بلغت عدد ساعات الصيام في سابع أيام الشهر الهجري 13:50 ساعة، ومن المقرر أن تزيد في الأيام المقبلة.