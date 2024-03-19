مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. انهيار ملك قورة بعد تعرضها للمضايقات

شهدت الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي، تطورًا كبيرًا في الأحداث، إذ يواجه أبطال العمل الدرامي الرمضاني صدمات عدة، وعلى رأسهم رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة كونها تعرضت للتحرش.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8

وتضمن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8، مشهدًا لرقية وهي تخبر أسرتها بأنها حصلت على عمل جديد، وبالفعل تذهب لتعمل في أحد الكافيهات لكنها من اللحظة الأولى تتعرض لمضايقات من أحد الزبائن الذي يحاول أن يتحدث معها لكنها تنهار في البكاء.

تعرض رقية للتحرش في مسلسل بيت الرفاعي

وتهاتف أشقاءها، ليذهب شقيقها دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة إليها ويأخذها من العمل، لكنها بعدما خرجت من الكافيه يسير شاب وراءها ويحاول الهجوم عليها والتحرش بها وهي تحاول مقاومتة وسط حالة من الانهيار.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي، يشهد تورط دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة في قضية قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.