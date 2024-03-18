مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. بهجت يواجه أزمات جديدة بسبب أحفاده

تشهد أحداث الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة، العديد من الأزمات لـ بهجت الأنصاري الذي يجسد دوره الفنان القدير يحيى الفخراني، إلا أنّ الورطة الآن تكمن في حفيديه، ووصل في اعتقاده أنّه لم يعد قادرا على تربيتهم، بعد المشكلات التي تعرض لها بسببهم، وبينها مشكلة حفيدته جميلة والصور المخلة.

ووجّه بهجت الاتهام لحفيده بالسرقة، ليعرف بعدها عمر، حفيد بهجت، أنّ شقيقته جميلة تعرضت لأزمة أخلاقية وكانت بسبب الصدفة أو عدم التركيز من قبل «وفاء صادق»، التي تدافع عن حفيدة بهجت، معتبرة أنّ الفنان يحيى الفخراني يضربها، ولا يعرف ما مرت به، ليخبرها بهجت بأنّ عليها التوقف عن الحديث عن هذا الأمر، وأنّه يعرف كل التفاصيل.

ولكن هذا الحديث من قبل الفنانة وفاء صادق بشأن ما تعرضت له جميلة حفيدته كان أمام عمر حفيد الفنان يحيى الفخراني، والذي ركز فيما سمعه بشكل كبير، ليقوم بضرب شقيقته على ما تفعله وبسبب الصور المخلة التي وصلت لها عبر هاتفها المحمول.

وبعد ذلك جلس بهجت مع صديقته ليخبرها أنّ حفيده عمر ترك المنزل، مؤكدًا أنّه عرف أنّه يجلس مع أحد أصدقائه في منزله، ويؤكد أيضًا أنّه سينتهي من صرف الأموال التي معه ليعود بعدها إلى المنزل مباشرة.