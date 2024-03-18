موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 7

عرضت قناة DMC الحلقة رقم 7 من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما تعرض حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي والساعة 12 مساء.

بهجت يعيش مشكلات جديدة بسبب حفيديه

ودخل الفنان يحيى الفخراني الذي يجسد دور بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة في ورطة جديدة، ضمن أحداث الحلقة رقم 7، إذ يعيش بهجت مشكلات جديدة بسبب حفيديه، وأصبح يشعر أنَّه لم يعد قادرًا على تربيتهم، بعد المشكلات التي تعرض لها بسببهم، بداية من مشكلة حفيدته جميلة والصور المخلة.

جميلة تتعرض للابتزاز

كما وجه بهجت الاتهام لحفيده بالسرقة، ليعرف بهجت بعدها أن جميلة حفيدته تعرضت للابتزاز وكانت بسبب الصدفة أو عدم التركيز من قبل «وفاء صادق»، ودافعت الفنانة وفاء صادق عن حفيدة بهجت معتبرة أن الفنان يحيى لا يعرف ما مرت به، ليخبرها بهجت أن عليها التوقف عن الحديث عن هذا الأمر، وأنه يعرف كل التفاصيل.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.