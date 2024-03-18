مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7.. يحيى الفخراني في ورطة بسبب حفيديه

يدخل الفنان يحي الفخراني، الذي يجسد دور بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة في ورطة جديدة، ضمن أحداث الحلقة رقم 7، إذ يعيش مشكلات جديدة بسبب حفيديه، وأصبح يشعر أنَّه لم يعد قادرًا على تربيتهما، بعد المشكلات التي تعرض لها بسببهما، بداية من مشكلة حفيدته جميلة والصور المخلة.

جميلة حفيدته تعرضت لأزمة أخلاقية

كما وجه بهجت الاتهام لحفيده بالسرقة، ليعرف بهجت بعدها أن جميلة حفيدته تعرضت لأزمة أخلاقية وكانت بسبب الصدفة أو عدم التركيز من قبل «وفاء صادق»، ودافعت الفنانة وفاء صادق عن حفيدة بهجت، معتبرة أنَّ الفنان يحيى الفخراني لا يعرف ما مرت به، ليخبرها بهجت بأنها عليها التوقف عن الحديث عن هذا الأمر، وأنه يعرف كل التفاصيل.

عمر يضرب شقيقته بسبب الصور المخلة

كان حديث الفنانة وفاء صادق بشأن ما تعرضت له جميلة أمام عمر حفيد الفنان يحيى الفخراني، والذي ركز فيما سمعه بشكل كبير، ليضرب شقيقته بسبب الصور المخلة التي وصلت لها عبر هاتفها المحمول.

وبعد ذلك جلس بهجت مع صديقته ليخبرها أن حفيده عمر ترك المنزل وذهب للعيش مع أحد أصدقائه، وأنه يتوقع أن تنتهي الأموال التي مع حفيده ليضطر إلى العودة للمنزل مباشرة.